Mariotto gelido sulla Lucarelli, lei svela un segreto: “Vivo nel terrore”

Sono otto anni che la giuria di Ballando con le Stelle rimane invariata e pare che Milly Carlucci non abbia intenzione di fare modifiche, per la serie ‘squadra che vince non si cambia’. E tra i giurati, i due più chiacchierati, pungenti, che creano dinamiche sono senza ombra di dubbio Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Lo stilista però ieri a Estate in Diretta ha voluto specificare che la Lucarelli non è mai stata una sua amica e che l’unico rapporto che ha con lei è quello lavorativo.

“Devo essere sincero sul rapporto tra me e la Lucarelli… tutti mi dicono ‘te e la tua amica’. No, non è così, non è mia amica, noi siamo colleghi, sì il nostro rapporto è quello tra colleghi di lavoro. Siamo due giurati dello stesso programma. Ma non siamo amici che si vedono e chiacchierano. Se a settembre torno? Le vie del Signore sono infinite e quelle di Milly pure”.

Mariotto e il terrore di Selvaggia Lucarelli: “Prima o poi finiremo a Striscia la Notizia”.

Selvaggia invece da Piero Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi ha svelato che dietro al bancone di Ballando con le Stelle spesso ha paura che vengano aperti i microfoni e che qualcuno riesca ad ascoltare quello che dice Mariotto: “Se vorrei mai reincarnarmi in Guillermo? Ma tu sei pazzo! Ti dico una cosa che non sa nessuno. Io vivo nel terrore e adesso non so se con questa rivelazione darò un suggerimento. Comunque ho paura che ogni tanto accendano i microfoni a Ballando con le Stelle e che qualcuno senta i fuori onda, perché lui dice delle cose… Io lo so che prima o poi finiremo a Striscia la Notizia e allora le nostre vite saranno distrutte per quello“.

Fonici Rai, Striscia, adesso sapete cosa fare. Se Guillermo fuori onda partorisce pensieri peggiori delle cose che dice in diretta, allora dobbiamo saperlo anche noi.