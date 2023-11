Mariotto fa un’allusione su Lorenzo Tano, Milly interviene: “Andiamo avanti”

Ieri sera a Ballando con le Stelle Lorenzo Tano e Lucrezia Lando non hanno convinto i giurati con la loro esibizione (e infatti sono anche finiti al ballottaggio con Ricky Tognazzi). Ma se Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno commentato la performance, Guillermo Mariotto invece si è limitato a fare una domanda molto particolare sul figlio di Rocco Siffredi: “Io voglio fare una domanda proprio a lei. Ma secondo te lui è moscio?“. Lucrezia ha risposto di no e Milly Carlucci è intervenuta subito: “Andiamo avanti e via con i voti“.

Mariotto e gli altri commenti su Lorenzo Tano.

Non è certo la prima volta che Guillermo Mariotto fa battutine particolari a Lorenzo e Lucrezia. Nelle scorse puntate lo stilista ha detto: “Dimmi una cosa, ma tu ti senti un Siffredino o un bel Siffredone? Ah, un Siffredino? Vabbè almeno abbiamo la speranza che più crescere. […] Più lo spogliate e meglio viene la storia. Poi questa coppia ben assortita, che dire… stanotte ci penso“.



– Secondo te lui (Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi) è moscio? – Assolutamente no Il bombastic side eye di Lucrezia Lando#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/MrflNa2W4F — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 11, 2023

Chiedere a Lucrezia se il figlio di Siffredi è moscio…. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/tjVjrBom4D — sbairdss (@sbairdss) November 11, 2023

certo che ci vuole coraggio a dare del moscio ad un siffredi…#BallandoConLeStelle — lorenzino1899 (@lorenzino1899) November 11, 2023

Lorenzo e Lucrezia: nuove rivelazioni di Rossella.

La settimana scorsa Rossella Erra ha rivelato di aver visto un limone tra Lorenzo e Lucrezia e ieri sera la regina del tesoretto ha fatto delle nuove confessioni.