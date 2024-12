Mariotto denuncia Striscia la Notizia: ‘Mi hanno aggredito’

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, è al centro di una polemica dopo aver abbandonato lo studio del programma durante un’episodio recente. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, lo ha avvicinato all’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il noto Tapiro d’Oro. Tuttavia, la reazione di Mariotto è stata negativa, culminando nella rottura del premio, che si è distrutto in mille pezzi. Commentando l’accaduto, Mariotto ha descritto l’intervento come un’aggressione, definendo il team di Striscia come “gentucola”. Durante una chiamata a RTL 102.5, si è mostrato infastidito e ha chiuso la comunicazione bruscamente, esprimendo il desiderio di non voler essere ulteriormente disturbato.

La situazione ha generato reazioni miste tra il pubblico e gli esperti. Ad esempio, Francesco Fredella ha segnalato che Mariotto gli avrebbe attaccato il telefono in faccia, mentre Samanta Togni ha scherzato sulla distruzione del Tapiro, ipotizzando che anche il suo telefono potesse avere una fine simile. Gabriele Parpiglia ha cercato chiarimenti da Mariotto ma ha ricevuto una risposta seccata riguardo all’intervento di Striscia, sottolineando come un personaggio esperto nel mondo dello spettacolo non dovrebbe utilizzare toni così accesi.

Massimiliano Ossini, concorrente di Ballando con le Stelle, ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto, rivelando che Mariotto è uscito dallo studio non solo per un’emergenza relativa a una sarta, ma anche a causa di un incidente con del caffè versato su alcuni abiti costosi. Ossini ha messo in discussione se Mariotto avrebbe potuto aspettare la fine dello show prima di andarsene, insinuando che le sue scuse potessero essere un modo per evitare penali contrattuali.

Questa vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dello stress e sulle dinamiche all’interno dei programmi televisivi, trasformando la polemica tra Mariotto e Striscia in uno spettacolo a sé stante. La questione ha aperto un dibattito sul confine tra satira e rispetto, lasciando molte domande senza risposta.