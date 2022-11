Mariotto dà a Lucarelli della scimmia arrabbiata: “Squallida, getti escrementi”

A Ballando con le Stelle sono volati stracci fra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli a causa del giudizio su Iva Zanicchi.

Al termine dell’esibizione la cantante ha infatti riscosso grandi complimenti da parte della giuria e Selvaggia ha così sbottato.

“I miei colleghi giudici hanno detto che questa di stasera è stata la tua serata migliore e considerando che in passato ti hanno dato 9, 9, e 8, stasera ti daranno 16. Considerato che è la semifinale mi chiedo che cosa si farà stasera perché a questo punto mi sembra evidente che tu sia la più brava di tutti. Se la media delle ultime puntate è: 9, 8, 9. Stasera che è la tua serata migliore ti daranno 75? Ma soprattutto chissà cosa daranno agli altri. A me frega perché a questo punto capisci che se resti tu esce qualcuno che balla meglio di te”.

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso:

“A prescindere dal ballo a me hai divertito molto, a tratti, dimenticato quell’orribile episodio. Però penso che – come tutte le persone dotate di ironia – a un certo punto avresti dovuto cercare un’altra cifra che sicuramente hai. Tu qua hai fatto un po’ la comica. La caciara ci ha divertito, ma tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti. Secondo me un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore”.