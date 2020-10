Rossella Erra è da anni considerata l’ambasciatrice del pubblico di Rai Uno, lanciata da Caterina Balivo a Vieni da Me, ora è nel cast fisso di Ballando con le Stelle dove svolge il ruolo dell’antigiuria insieme ad Antonio Razzi e Gianni Ippoliti.

Questa mattina la Erra, nota ai più anche come ‘la signora Rossella’, è stata appellata da Guillermo Mariotto a Storie Italiane come “la cicciona” che “veste di strass”. Un commento sull’aspetto fisico che non è passato inosservato ai telesepettatori.

“Mariotto chiedi scusa alla Rossella Erra.. Si è sentito perfettamente che l’hai chiamata cicciona perché non ricordavi il nome…”

La frase incriminata pronunciata da Mariotto è infatti:

“Avevo promesso alla cicciona che non davo zero… come si chiama quella vestita tutta di strass che sta nel pubblico?”.

Guillermo Mariotto è “troppo” per Rai Uno?

Oltre ad aver fatto un commento irrispettoso ed offensivo alla signora Rossella, Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha dato dell’esperta di camera da letto ad Elisa Isoardi ed ha detto a Carolyn Smith che era vestita da covid.

Commenti che su Rai Uno stonano e non poco.