Mario Serpa torna a pungere Claudio Sona e il suo fidanzato Nicholas

Il primo Trono Gay ormai risale a un’altra era televisiva, sono lontanissime le serate di Claudio Sona e Mario Serpa nei locali, la faida post rottura, le frecciatine social e le rivelazioni di Juan Fran Sierra. Da anni l’ex tronista sta insieme a Nicholas Cornia, mentre Serpiko si è trasferito a New York ed è lontano dal mondo dello spettacolo.

In vista del presunto comeback del Trono Gay a Uomini e Donne, una settimana fa Mario si è svegliato e dal nulla ha lanciato una frecciatina al suo ex flirt (chiamarlo fidanzato mi pare un attimo esagerato). La shade ha destato dal sonno anche uno dei fanclub più accaniti di sempre, le Clarine, che quasi una decade fa ci hanno regalato delle perle memorabili.

Mario Serpa ha deciso di sfamare il popolo di TikTok: la frecciatina velenosa e il risveglio delle Clario.

Evidentemente Serpa c’ha preso gusto con le frecciatine, perché ieri ha caricato un video su TikTok che pare proprio indirizzato a Claudio Sona. L’ex corteggiatore ha pubblicato uno screen di Instagram in cui si vede che Nicholas Cornia lo avrebbe seguito (adesso del follow non c’è traccia) su Instagram. Come ciliegina sulla torta Mario ha scritto: “Il fidanzato del mio ex ha iniziato a seguirmi. Cosa voleva? A: Avevano litigato, B: voleva dei consigli“.

Considerando com’è finita la “relazione” tra Claudio e Mario e quanto è durata, dubito che Nicholas cercasse aiuto e consigli per gestire la sua storia, che va avanti da quattro anni. Nel dubbio le fan di Claudio hanno notato che lo screen di Mario sarebbe vecchio di almeno un anno, visto che Nik da molti mesi ha cambiato foto profilo, che infatti non è più quella mostrata nel video di Serpiko.

Per il momento Claudio non ha replicato alle shade (ovviamente mi auguro lo faccia), ma chissà cosa starà pensando…