Mario Serpa tira una frecciatina a Claudio Sona (a otto anni dalla loro rottura)

Mario Serpa e Claudio Sona a cavallo fra il 2016 e il 2017 hanno fatto innamorare migliaia di fan con la loro storia d’amore nata a Uomini & Donne. Una storia d’amore che ha sempre poco convinto il sottoscritto e che è piena di buchi neri e misteri. Quando i due si sono lasciati, Serpiko si è trasferito il America abbandonando il mondo dello spettacolo, l’altro si è fidanzato con Nicholas Cornia e ambisce a entrare in qualche reality.

A distanza di otto anni da tutto questo, Mario Serpa su TikTok ha tirato una frecciatina velata proprio a Claudio Sona alludendo presumibilmente al fatto che lui gli guardi i video nonostante non lo segua. Sul social cinese, infatti, Serpiko ha realizzato un video con la scritta: “Il mio ex sta facendo le vacanze in Albania col suo fidanzato” e ancora “Sono felice perché ho appena finito di [emoji della tromba, ndr]”. Nel video vengono mostrate le statistiche dei suoi followers e lo 0,01% di loro accede proprio dall’Albania. Che sia Claudio Sona a spiarlo? Ma soprattutto, con un bono come Cornia al suo fianco, che gliene frega a Sona di spiare i video di Serpa?

Mario Serpa tira una frecciatina a Claudio Sona, lui non conferma né smentisce

Quando però a Mario Serpa è stata fatta notare la frecciatina (“Praticamente in Albia c’è solo Claudio Sona secondo lui”), non ha confermato, ma neanche smentito (“Secondo voi!“).