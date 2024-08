Mario Serpa fa precisazioni su Claudio Sona e ci regala un colpo di scena

Mario Serpa in questi giorni è tornato alla ribalta dopo otto anni di silenzio in seguito ad alcune frecciatine mandate a Claudio Sona, alcune più sottili, altre più sfacciate.

Prima, mentre Claudio Sona si trovava in Albania col fidanzato Nicholas Cornia ha scritto su TikTok: “Il mio ex sta facendo le vacanze in Albania col suo fidanzato” e ancora “Sono felice perché ho appena finito di [emoji della tromba, ndr]”. Una frecciatina che poteva anche essere una casualità, dato che l’Albania da un paio di anni a questa parte è diventata una meta turistica molto ambita da noi italiani. Insomma, quante possibilità ci sono che due tuoi ex fidanzati siano nello stesso periodo in Albania in vacanza con i nuovi partner? Pochissime. Ma non nulle. La seconda frecciatina, invece, è stata più sfacciata.

Ponendo la domanda: “Il fidanzato del mio ex ha iniziato a seguirmi. Cosa voleva? A: Avevano litigato, B: voleva dei consigli“, ha mostrato lo screen delle sue notifiche di Instagram in cui si vede chiaramente Nicholas Cornia che aveva iniziato a seguirlo.

Mario Serpa torna a pungere Claudio Sona e il suo fidanzato Nicholas https://t.co/7P8Yj5Hj1J #Clario — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 21, 2024

Serpa, il colpo di scena

Le Clario, che a quanto pare esistono ancora, si sono così scagliate contro Mario accusandolo di non essersi fatto una vita e di pensare ancora a Claudio. E qui, il bel Serpiko, ci ha stupito con un colpo di scena: “Avete frainteso tutto mi riferivo a un altro ex!“. “Vuoi lanciare una frecciatina al tuo ex ma colpisci l’ex sbagliato“, ha scritto.

Quindi Mario ci vuole far credere che oltre Claudio Sona ha avuto un altro ex fidanzato che era in Albania col nuovo compagno e che in passato pure lui è stato con Nicholas Cornia?