Mario Rui e Osimhen: gli aggiornamenti di Mazzarri

Il Napoli domani sarà impegnato nel big match contro la Juventus. Alla vigilia dell’incontro, come di consueto, mister Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue dichiarazioni:

Natan terzino – “Su Natan a sinistra… se avrò tempo è l’unico che può farlo in assenza dei terzini. A differenza di Jesus è più giovane, fisico, ha intraprendenza, ha gamba per accompagnare di più l’attaccante”.

Mario Rui e Osimhen – “Per la Juve Mario Rui non sarà con noi, i medici mi dicono che c’è la speranza per convocarlo col Braga, ma aspettiamo. Per Osimhen è normale un po’ di tempo per la sua stazza dopo un periodo fermo, non sarà al 100% ma credo mi darà più garanzie rispetto alle ultime partite”.

Fantacalcio.it per Adnkronos