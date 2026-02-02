Mario Puccio: Sapori di Sicilia nel Piatto

Sapori di Sicilia è un progetto editoriale che esplora la cucina dell’isola attraverso le ricette di Mario Puccio, Presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo. Il libro accompagna in un viaggio tra mercati storici, tavole domestiche e cucine professionali, restituendo la ricchezza di un territorio segnato da secoli di contaminazioni mediterranee. Gli scatti del fotografo Bartolo Chicchi valorizzano ingredienti locali, gesti quotidiani e tecniche tramandate, mostrando una gastronomia che si rinnova senza perdere il legame con le radici.

Il dialogo tra fotografia gastronomica e contenuti narrativi mette in luce il valore estetico e simbolico del cibo. Immagini con luci naturali e colori intensi raccontano la manualità dei cuochi e la forza delle ricette storiche affiancate a interpretazioni contemporanee. Il risultato è un racconto multisensoriale, come dimostra la ricetta degli spaghetti con scampi e favette di Leonforte.

In vista del riconoscimento di Sicilia come Regione Europea della Gastronomia, il libro acquista un significato particolare. Come sottolineato da Rosario Seidita, Presidente regionale dell’Unione Cuochi Siciliani, questo traguardo è il risultato di anni di studio e passione di cuochi e pasticceri. La cucina diventa così strumento di narrazione territoriale e un attrattore turistico capace di offrire esperienze autentiche.

Il volume si propone anche come strumento di educazione gastronomica, utile a preservare la cucina siciliana da processi di omologazione. Valorizzare i prodotti del territorio e trasmetterne il significato culturale significa proteggere un patrimonio universale. Le ricette diventano chiavi di lettura del presente, capaci di mantenere vivo il legame con la storia.