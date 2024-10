Mario Orfeo prende le redini di Repubblica: John Elkann lascia la presidenza di Gedi

Mario Orfeo lascia la direzione del Tg3 per diventare il nuovo direttore del quotidiano La Repubblica, succedendo a Maurizio Molinari, il quale rimarrà in redazione come collaboratore ed editorialista. Questo cambiamento è parte di una ristrutturazione nel gruppo Gedi, dove John Elkann ha abbandonato la presidenza, con Maurizio Scanavino che ne prende il posto mentre Gabriele Comuzzo diventa amministratore delegato.

Molinari lascia Repubblica dopo quattro anni e mezzo, un periodo segnato da importanti sviluppi editoriali. Era entrato in carica il 23 aprile 2020 e ha appreso le nuove decisioni di Gedi solo poco prima del suo addio, che si è avvenuto in un contesto di tensione, dato che i giornalisti di Repubblica avevano indetto uno sciopero per il 25 e 26 settembre, in segno di protesta contro l’editore.

Mario Orfeo, nato a Napoli nel 1966, ha un’importante carriera giornalistica che ha inizio nel 1984. Dopo diverse esperienze in testate nazionali e locali, nel 1990 contribuisce alla nascita della redazione di Repubblica a Napoli, per poi proseguire la sua carriera a Roma. Ha ricoperto ruoli significativi, tra cui direttore de Il Mattino e de Il Messaggero, e direttore generale della Rai. Recentemente ha diretto il Tg3 prima di essere nominato a Repubblica.

La decisione di scioperare da parte dei giornalisti è stata causata dalla gestione di eventi editoriali, in particolare la Italian Tech Week, dove il materiale informativo è stato gestito direttamente da Exor, bypassando Repubblica. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo l’integrità e l’indipendenza editoriale del quotidiano, specialmente poiché alcuni contenuti promozionali sono stati pubblicati senza una chiara distinzione dalle notizie informative. Il comitato di redazione ha evidenziato la necessità di garantire pratiche corrette in ambito giornalistico, denunciando tentativi di compromettere la deontologia professionale.

Infine, il comitato ha voluto dichiarare ai lettori che la redazione non ha mai ceduto ai compromessi editoriali e non è disposta a farlo, ribadendo l’importanza di mantenere l’integrità giornalistica all’interno del quotidiano.