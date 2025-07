Mario Nava: l’eccellenza italiana in economia europea

Mario Nava, economista e funzionario pubblico di origini milanesi, ha avuto un’importante carriera nelle istituzioni europee, occupando ruoli chiave nel campo delle politiche finanziarie. Laureato in Economia all’Università Bocconi nel 1989, ha proseguito i suoi studi con un master in Belgio e un dottorato alla London School of Economics. Nel 1994 è entrato nella Commissione Europea, dove ha ricoperto posizioni di rilievo, contribuendo alla Stabilità Finanziaria e alle politiche di vigilanza del sistema finanziario.

Nel 2018 è stato nominato Presidente della Consob, ma ha rassegnato le dimissioni pochi mesi dopo per divergenze con il governo italiano. In questa occasione ha espresso opinioni sul numero di commissari dell’ente e sulla necessità di snellire la struttura per migliorare l’efficienza. Ha anche sollevato preoccupazioni riguardo al fenomeno delle “revolving doors”, sottolineando l’importanza di attrarre talenti dal mercato.

Dal giugno 2020, Nava guida la DG REFORM, che assiste gli Stati membri dell’Unione nella stesura e attuazione delle riforme. Sotto la sua direzione, l’unità ha coordinato oltre 1.200 programmi di supporto tecnico, mirati a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva. A partire da giugno 2024, assumerà la direzione della DG EMPL, focalizzandosi su politiche del lavoro e inclusione sociale.

Nava ha recentemente commentato l’importanza delle pensioni integrative, suggerendo che per favorire l’adesione si debbano ridurre i costi e rendere i prodotti più accessibili per tutti, non solo per le fasce più abbienti. Parallelo al suo impegno istituzionale, è anche docente presso l’Università Bocconi e altre istituzioni accademiche in Europa.