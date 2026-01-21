Mario Lenti sotto accusa a Uomini e Donne Italia

Maria De Filippi mette Mario Lenti alle corde nel programma Uomini e Donne, ma il pubblico non si fida di lui. Il modo in cui tratta Gemma Galgani non convince nessuno, in particolare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che lo accusano di essere contraddittorio. Lui dice di non voler avere una relazione con Gemma, ma poi la corteggia e attira la sua attenzione.

Viene chiamato a dare spiegazioni e ammette di non essere interessato a Gemma, ma il sospetto è che lo faccia per restare al centro dell’attenzione. Recentemente è apparso nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha confermato di non essere interessato a Gemma, ma continua a illuderla. La conduttrice Maria De Filippi intuisce che Mauro, la nuova conoscenza di Gemma, abbia gli stessi sospetti.

Mauro rivela di essere convinto che Lenti stia seguendo un piano per restare al centro studio e non essere il ragazzo giusto per Gemma. Anche Gianni Sperti condivide quest’opinione e spera che Gemma non cada nuovamente vittima di Lenti. Tuttavia, nella registrazione di ieri, Gemma si riavvicina a Lenti.

Nel programma, Gemma appare convinta di non voler più avere nulla a che fare con Lenti, ma poi si scopre che si è riavvicinata a lui. L’intero studio applaude agli attacchi contro Mario, tranne Cinzia, che lo difende. Cinzia racconta di aver ricevuto messaggi d’affetto da parte di Lenti sui social network e Maria De Filippi chiede a Lenti se ci sia interesse da parte sua. Lenti si contraddice e De Filippi glielo fa notare.

Lenti ammette di essere interessato a Cinzia, ma non le ha ancora chiesto il numero di telefono. De Filippi mette in luce la contraddizione e Lenti cerca di giustificarsi. Nonostante tutto, Lenti sembra non voler iniziare una conoscenza con Cinzia, decisione che risulta contraddittoria. Maria De Filippi decide di far continuare Lenti con il suo percorso e Isabella decide di continuare con lui la conoscenza, ritenendo che Lenti non riesca ancora ad aprire il suo cuore dopo la morte della moglie.