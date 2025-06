Mario Lavezzi: Protagonista della Musica Italiana a Benevento

Mario Lavezzi, una figura fondamentale della musica italiana, si prepara a tornare sul palco per un evento speciale. Il 18 luglio 2025, il cantautore sarà protagonista al Teatro Romano di Benevento in un concerto dedicato all’opera di Lucio Battisti.

Intitolato “Battisti Legend”, l’evento vedrà Lavezzi salire sul palco insieme a Roberto Pambianchi, noto interprete del repertorio battistiano, per celebrare la musica che ha segnato un’epoca. Oltre a eseguire alcuni dei brani che ha scritto, Lavezzi condividerà anche storie e aneddoti personali, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulla canzone italiana. Il concerto si preannuncia come un momento di grande intensità emotiva, dove la musica diventa un ponte tra passato e presente, rendendo omaggio a una delle voci più iconiche del panorama musicale. La serata non sarà solo un’esibizione, ma un’esperienza vibrante e memorabile che riporterà alla luce l’eredità di Battisti, attraverso gli occhi e la voce di uno dei suoi più grandi collaboratori.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.labtv.net