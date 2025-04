Mario Kart: È Davvero Il Gioco Più Stressante di Sempre? Analisi dei Dati

Mario Kart è spesso considerato il videogioco più stressante di sempre, ma questo risultato deriva da uno studio limitato. Una piattaforma specializzata in gaming e scommesse ha testato solo 14 giocatori su 16 giochi, misurando la loro frequenza cardiaca durante un periodo di gioco di 30 minuti. La classifica finale, basata sull’aumento medio di battiti per minuto (BPM) rispetto a una situazione di riposo, ha visto Mario Kart in testa con un aumento del 32,81%. Seguono FIFA 20 con il 31,25%, Call of Duty Modern Warfare con il 29,69%, Dark Souls III con il 28,13% e Fortnite con il 26,56%. In Mario Kart, lo stress è generato sia dal tentativo di recuperare posizioni, sia dalla pressione di mantenere la prima posizione, poiché gli avversari possono facilmente spodestare chi è in vantaggio.

Un altro titolo interessante è Dark Souls III, che ha mostrato picchi di frequenza cardiaca del 98,44% durante i combattimenti con il boss Darkeater Midir. Tuttavia, è importante sottolineare le limitazioni dello studio. Il campione ristretto di 14 giocatori e la selezione di soli 16 giochi rendono questi risultati poco rappresentativi, soprattutto considerando l’enorme numero di nuovi giochi rilasciati annualmente. Inoltre, l’assenza di giochi horror nell’analisi potrebbe influire sui dati, rendendoli fuorvianti. In conclusione, sebbene Mario Kart possa aumentare il battito cardiaco, affermare che sia il videogioco più stressante in assoluto è discutibile, data la limitata varietà di giocatori e titoli esaminati.