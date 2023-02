Mario Giordano e l'inviata di 'Fuori dal Coro' aggredita: "Per Fedez solo 2 paroline"

“Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro’. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez”. Così su Twitter Mario Giordano che posta una fotografia nella quale compare la giornalista aggredita.

