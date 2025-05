Mario Giordano denuncia le librerie che rifiutano di vendere il suo ‘Dynasty’

Il giornalista Mario Giordano ha criticato alcune librerie che si rifiutano di vendere il suo libro “Dynasty”. Attraverso i social, ha sollevato interrogativi sulla motivazione di tale scelta, chiedendosi se si tratti di “odio” nei suoi confronti o di “servilismo” verso i potenti. Il libro, pubblicato da Rizzoli l’11 marzo 2025, esplora gli sprechi e le follie di famiglie imprenditoriali italiane come i Benetton e gli Agnelli.

Giordano ha denunciato che vari negozi, incluso uno in un centro commerciale di Monza e Brianza, nasconderebbero il suo libro. Nella sua denuncia, ha espresso incredulità sulla possibilità che i librai possano comportarsi in questo modo, invitando chiunque conosca tali situazioni a segnalarle.

Nella sinossi di “Dynasty”, Giordano analizza la transizione del capitalismo familiare, descrivendo i propri protagonisti come “paperoni” privi di dignità, disposti a compromettere tutto per avidità. Il libro mette in evidenza come le dinastie, una volta solide, stiano ora cedendo, rivelando debolezze e meschinità durante il passaggio generazionale.

Le generazioni attuali degli eredi degli imprenditori del boom economico sono dipinte come coinvolte in vizi e conflitti, danneggiando non solo il loro presente ma anche il loro passato. Giordano conclude che questo processo segna la fine delle storie dei condottieri, sostituite dalle narrazioni di coloro che hanno sempre vissuto nella ricchezza, ma ora rischiano di affogarci dentro.