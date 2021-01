La settimana scorsa Deianira Marzano ha lanciato un rumor su delle effusioni che si sarebbero scambiati Mario Ermito e Giacomo Urtis nella casa del GF Vip. Di questa indiscrezione ne hanno parlato anche a Pomeriggio 5, dove Francesco Fredella ha dichiarato che dei fotografi avrebbero seguito i due gieffini dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Oggi ospite di Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio Non Succederà Più, Francesca Cipriani l’ha sparata grossa: “Adesso ve lo dico io, hanno consumato, sì, hanno consumato. Io ho dormito a casa di Giacomo, sì, ero nella camera vicina, hanno fatto fichi fichi insieme. Sì Giada hanno consumato davvero“.

Secondo me Francesca stava sognando.

Urtis è intervenuto ma si è limitato a ridere e a raccontare di aver passato del tempo ai fornelli con il modello pugliese: “Siete tremendi, abbiamo cucinato insieme, volete spoilerare tutto. Mario Ermito la mia metà della mela? Adesso lui è tornato a casa sua a Taranto“.

“Nel 2021 si cerca ancora di etichettare ogni situazione che si può creare come fossimo tanti capi d’abbigliamento alla ricerca di una griffe. Sono basito dal dover giustificare un’amicizia con una persona che ho conosciuto nella casa e che solo per il fatto di avere un orientamento sessuale diverso dal mio si debba insinuare qualcosa. Giacomo è un amico che ho deciso di frequentare anche all’esterno. Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia”.