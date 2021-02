Mario Ermito e Myriam Catania sono una coppia? Lo scorso sabato il gossip si è esteso a macchia d’olio sul web a causa di una indiscrezione riportata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo:

“La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non si sono mai incrociati. Lei è Myriam Catania. Lui Mario Ermito. La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam “avrebbe” o meglio aveva il cuore impegnato. Con assoluta certezza possiamo confermare che anche gli altri inquilini eliminati da Matilde Brandi in poi… sono a conoscenza di questa liaison o nuova amicizia. Aspettando conferme, il gossip è servito”.

Una notizia che è stata però smentita dallo stesso Mario Ermito che – intervistato da FanPage – ha categoricamente negato-

“Assolutamente no, tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam. Siamo due attori. Con lei e Guenda Goria parliamo di argomenti comuni. Myriam Catania è una grandissima artista e io, essendo un curioso, le ho chiesto consigli inerenti il nostro lavoro. Quando arriviamo a Cinecittà ci ritroviamo a chiacchierare prima della puntata, in particolare di quello che accade nel nostro settore, ma da qui a dire che c’è un flirt ce ne passa”.

Mario Ermito nega tutto: “Nessun flirt con Myriam”

E ancora:

“Da dove nasce questa indiscrezione? Non lo so. Quando sono uscito dalla Casa ci siamo solo detti che era stato un peccato partecipare al GF in periodi diversi perché ci saremmo sicuramente divertiti insieme. Ma anche con Guenda è accaduta la stessa cosa. Non so proprio perché mi abbiano attribuito un flirt con Myriam. Con Myriam ci siamo conosciuti perché aveva bisogno di una spalla per un provino quindi, quando sono uscito, ha chiesto il mio numero alla produzione, solo che non potevo aiutarla perché dovevo partire per Brindisi. Mi ha detto che avevo una forte energia e che, fiutando lei il talento delle persone, dove lo vede porta fortuna. Solo questo”.

Ed a domanda diretta “È possibile che il fatto che abbia chiesto il tuo numero abbia innescato un sospetto a proposito di un flirt?”, Mario Ermito ha risposto:

“Ma no, l’ha chiesto anche a Massimiliano Morra. Stava davvero cercando una spalla per un provino”.

Insomma, Mario e Myriam non sono una coppia. Se non di amici.