Un noto giornalista e Deianira Marzano hanno parlato di un gossip secondo il quale nella casa del GF Vip ci sarebbero state delle effusioni notturne tra due – ormai- ex gieffini. L’influencer napoletana poco fa ha vuotato il sacco e ha svelato i nomi: Mario Ermito e Giacomo Urtis. Pare che a confidarle questo scoop sia stato proprio il chirurgo dei vip, che si è anche detto pronto ad ospitare il bellissimo modello.

“Avete presente la cosa di quei due giocatori del GF e delle loro effusioni? Adesso vi dico tutto. […] Sì ragazzi avete proprio indovinato. La coppia è quella formata da Mario Ermito e Giacomo Urtis. Io già lo sapevo da giorni. Questo perché me l’ha detto Urtis, mi ha rivelato che nella casa c’è stato un feeling, un certo affetto. Quindi caro Mario Ermito è inutile che poi in tv fai il timido. Come mai tu Mario Ermito ho saputo che nella casa ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso dici che ti trasferisci a casa sua perché non hai un tetto tuo. Ma tutto apposto?!”

Per adesso i due protagonisti di questo rumor non hanno rilasciato dichiarazioni. Bisogna capire di che genere di “tenerezze” notturne ed “effusioni” parla Deianira.

Mario Ermito e Giacomo Urtis, il gossip di Deianira Marzano.

Mario butta Giacomo in piscina #GFVIP pic.twitter.com/pB2btDN5d1 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 27, 2020

Subito dopo l’eliminazione dal GF Vip Mario – in maniera ironica – ha dichiarato che sarebbe pronto a trasferirsi per un po’ dal suo amico Giacomo: “Matilde Brandi e Urtis si sono offerti di ospitarmi? Se devo scegliere allora andrei da Giacomo. Ovviamente, ma c’è anche una motivazione, non ci vado per rifarmi“.

Sono sicuro che molti dei miei lettori si offrirebbero volentieri di ospitare Ermito…