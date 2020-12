Mario Ermito è entrato nella casa del GF Vip con due storie da raccontare. Il modello infatti ha litigato con Tommaso 1 anno fa (ed è anche stato bloccato su Instagram dall’influencer) ed ha avuto un flirt con Sonia Lorenzini. Il nuovo arrivato per cercare di riallacciare i rapporti con Zorzi ha provato a parlare con lui e durante una chiacchierata ha svelato un grosso segreto su Lady Gaga. Pare infatti che il belloccio nel 2012 abbia partecipato ad un video musicale mai uscito della Germanotta, Donatella.

Ovviamente la notizia in poche ore ha fatto il giro del mondo, i fan statunitensi e brasiliani ne stanno già parlando sui forum e su Twitter. Cara Interscope, FUORI IL VIDEO DI DONATELLA, ORA!

Today, a contestant that appeared on Big Brother Italy claimed that he met Lady Gaga in Milan on the set of a “Donatella” music video back in 2012, that was later cancelled. This is a false statement. No such video has ever been planned.

— Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) December 19, 2020