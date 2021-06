Ieri il Vaticano per la prima volta ha interferito nell’iter di approvazione di una legge italiana. La santa sede ha espresso preoccupazione per il DDL Zan ed ha tirato in ballo i Patti Lateranensi. Oggi Mario Draghi ha risposto al paese governato dal Papa con un discorso perfetto, in cui ha sottolineato la laicità dell’Italia. Non è finita qui, perché il Presidente del Consiglio ha anche espresso preoccupazione per la legge omofoba passata in Ungheria.

“Senza voler entrare nel merito della questione, quello che voglio dire rispetto agli ultimi sviluppi voglio dire che il nostro è uno stato laico. Uno stato laico, capite? Non è uno stato confessionale. Quindi il Parlamento è certamente libero di discutere e legiferare. Non solo questo, voglio dire che il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per verificare che le nostre leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali. – ha continuato Mario Draghi – Tra cui il Concordato con la Chiesa. Quindi vi sono i controlli di costituzionalità preventivi nelle competenti commissioni parlamentari. Per cui è nuovamente il Parlamento che per primo discute della costituzionalità. E poi ci sono i controlli successivi nella corte costituzionale.

E vorrei ricordare che ‘La laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali’. Poi voglio ricordare che ieri l’Italia ha sottoscritto con altri 16 paesi europei una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all’orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare nel merito della discussione parlamentare. Il governo non entra nel merito della discussione. Questo è il momento del Parlamento, non è il momento del governo”.

Che asfaltata.

Mario Draghi manda tanti saluti al Vaticano: il video.

Draghi meglio di quanto mi aspettassi sulla nota verbale del Vaticano relativa al #DDLZan pic.twitter.com/xBCkWaRbnP — Thor (@Michewolf) June 23, 2021

Concordato Italia-Vaticano. Draghi al Senato: “Italia è Stato laico, #ddlZan si discuta in Parlamento” pic.twitter.com/Z0xEC7o891 — NEG Zone (@NEG_Zone) June 23, 2021