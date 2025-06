Mario Cusitore rompe il silenzio su Ida Platano e Uomini e Donne

Durante un’intervista con Lorenzo Pugnaloni nel format “Casa Lollo”, Mario Cusitore, ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, ha parlato del suo percorso nel programma e del rapporto con Ida Platano. Cusitore ha rivelato che, dopo la fine della trasmissione, ha tentato di contattarla senza successo, affermando: “Le ho scritto messaggi, ma non ha mai risposto.” Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, ha vissuto l’esperienza con sincerità e che i momenti trascorsi con Ida sono stati significativi per lui.

Attualmente, Cusitore si definisce single e ha notato un calo di attenzioni dal pubblico dopo la sua uscita dal programma. Ha commentato con ironia: “Quando ero in TV mi cercavano in tanti, ora nessuno.” Riguardo a un possibile ritorno nel programma, ha dichiarato di non essere stato ricontattato dalla redazione, ma esprime il desiderio di tornare solo per “qualcuno di valido”.

Infine, ha scherzato anche sull’eventualità di partecipare a “Temptation Island”, dichiarando che preferirebbe farlo in coppia piuttosto che come tentatore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it