Mario Caucci: Ex marito di Noemi Bocchi condannato a 4 anni per maltrattamenti e inadempienza economica

Il Tribunale di Roma ha condannato Mario Caucci a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e omissione di mantenimento nei confronti della sua ex moglie, Noemi Bocchi, ora compagna di Francesco Totti. L’accusa aveva inizialmente chiesto una pena di cinque anni e sei mesi. Il processo si è svolto a porte chiuse ed è scaturito da una denuncia presentata da Noemi nel 2019, che ha raccontato di essere stata aggredita “con le mani al collo mentre i bimbi dormivano”. Caucci e Bocchi hanno due figli e il loro matrimonio è durato nove anni.

Mario Caucci, 37 anni, è nipote del fondatore di un’importante azienda del settore marmo, attiva da tre generazioni nel commercio di questo materiale proveniente dalle cave di Guidonia e Carrara. Si definisce un imprenditore che vola mediamente 175 miglia aeree all’anno, contribuendo a progetti internazionali. Ha raccontato di aver appreso valori e etica del lavoro dal nonno, il quale lo ha fatto lavorare nelle cave prima di mandarlo a studiare all’estero.

La famiglia di Caucci ha legami anche con il calcio; il padre Serafino è stato presidente dell’A.S.D. Tivoli Calcio 1919, una squadra di Eccellenza, e Mario ha partecipato alla sua amministrazione. Il calcio è diventato parte della vita personale di Caucci, soprattutto dopo che sono emerse le prime foto di Noemi Bocchi allo stadio con Totti. In merito, Caucci ha dichiarato di non essere sorpreso dal comportamento della moglie e ha sarcasticamente descritto Totti come “il suo salvatore”, mostrando una comprensione per la situazione.

La vicenda ha suscitato un notevole interesse mediatico, non solo per i legami familiari e personali, ma anche per il contesto pubblico che coinvolge Totti, ex calciatore di fama mondiale. La condanna di Caucci rappresenta un capitolo significativo nella vita di Noemi Bocchi e nei rapporti personali che attorniano Totti, creando tensioni e discussioni nelle cronache rosa italiane.