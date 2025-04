Mario Casu e Giuseppe Raciti uniti per celebrare la cucina delle osterie

L’8 aprile, Casu Osteria Contemporanea a Giarre (CT) ospiterà un evento gastronomico unico, con protagonisti Mario Casu e Giuseppe Raciti. Casu, fondatore dell’osteria già presente in Guida Michelin, e Raciti, chef stellato del ristorante Zash, accompagneranno gli ospiti in un viaggio culinario speciale. Raciti presenterà un menù inedito che, pur avvicinandosi al concetto di osteria, porterà il suo tocco personale, mescolando ingredienti tipici con un approccio innovativo, mantenendo però un legame con la tradizione e la genuinità dei prodotti locali.

L’idea di questo evento nasce dalla voglia di Casu di unire la sua passione per la cucina genuina al talento di un caro amico. La serata si preannuncia come un’interpretazione insolita della cucina, in cui Raciti e Casu si uniscono per creare un menù che esalta l’autenticità dei prodotti siciliani attraverso preparazioni sorprendenti e raffinate.

Casu Osteria Contemporanea è un luogo dove la convivialità e l’ospitalità si fondono con l’attenzione alla qualità degli ingredienti. Ogni piatto racconta una storia, riflettendo l’amore di Casu per il buon cibo e il rispetto per la materia prima. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza culinaria che celebra la territorialità e la passione per la cucina, all’interno di un ambiente accogliente e familiare. In sintesi, sarà una serata indimenticabile, unendo semplicità e raffinatezza, dove ogni portata sarà un omaggio al patrimonio gastronomico siciliano.