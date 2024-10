Mario Calabresi: Il Potenziale Successore di Beppe Sala per la Sindacatura di Milano?

Giuseppe Sala, attuale sindaco di Milano, ha già iniziato a pensare al suo successore, nonostante il suo mandato non scada prima del 2026. Tra i nomi che ha proposto, spicca quello di Mario Calabresi, ex direttore di “La Repubblica” e “La Stampa”. Sala ha definito Calabresi “una delle persone di livello che possono iniziare a riscuotere interesse” per la successione alla carica di sindaco, evidenziando il fermento già presente nei vari partiti politici in vista delle prossime elezioni.

Calabresi, 54 anni, è un noto giornalista e scrittore milanese, la cui carriera è stata influenzata dalla figura di suo padre, Luigi Calabresi, commissario di polizia assassinato nel 1972. Dopo un inizio di studi universitari interrotti a favore del giornalismo, è diventato un professionista nel 1997, guadagnandosi una reputazione nel panorama mediatico italiano. Tuttavia, nonostante il favore mostrato da Sala, Calabresi ha risposto che non intende candidarsi a sindaco di Milano, esprimendo contentezza per il lavoro attuale che lo entusiasma.

Inoltre, Sala ha colto l’occasione per commentare la questione della presidenza dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), auspicando che il prossimo presidente sia un sindaco del Nord, poiché l’ultima nomina è stata attribuita a un sindaco del Sud, decisa con il mandato di Decaro.

La questione della successione di Sala sta già suscitando dibattito, anche se mancano ancora diversi anni alle elezioni. Le reazioni attorno al nome di Calabresi potrebbero influenzare il panorama politico, mentre i partiti si preparano per la transizione. Nonostante il chiaro riconoscimento delle capacità di Calabresi, il suo rifiuto di candidarsi potrebbe aprire la strada a nuove figure emergenti. La politica milanese è quindi in attesa di sviluppi, mentre il sindaco Sala si concentra sulla gestione attuale della città.