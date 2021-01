Mario Biondi, Cantaloupe Island (DJ Meme Remix): il nuovo singolo del cantautore siciliano, rivisitazione di un grande classico di Herbie Hancock.

Mario Biondi è pronto ad aprire l’avventura del suo nuovo album, Dare, in arrivo il 29 gennaio. Già dal 15 gennaio sarà infatti disponibile il suo primo singolo. E non si tratta di un brano qualunque. L’artista ha infatti annunciato Cantaloupe Island (DJ Meme Remix), rivisitazione di un grandissimo classico di Herbie Hancock, brano pubblicato per la prima volta nel 1964 e inciso con il testo di Mark Murphy nel 1975.

Mario Biondi: il nuovo singolo è Cantaloupe Island

Prodotto dallo stesso Biondi, il brano è stato registrato insieme agli High Five Quintet, gruppo con cui il cantautore ha inciso anche il suo primo album di grande successo, ossia A Handful of Soul dell’ormai lontano 2006.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/mariobiondiofficial

Il brano, in versione remix curata dal dj e produttore brasiliano DJ Meme, è stato scelto come apripista del nuovo lavoro dell’artista siciliano. Una voce amatissima dai fan che sarà presto in tour, Covid permettendo.

Mario Biondi in tour nel 2021

Per presentare il nuovo album, l’artista sarà protagonista di une date-anteprima del prossimo tour organizzato da Friends & Partners. I concerti, inizialmente previsti per maggio 2020 e poi spostati a febbraio 2021, sono stati riprogrammati per il mese di marzo. Ma vista la vicinanza, non è improbabile un ulteriore slittamento, che sarà tempestivamente comunicato.

Questo il calendario fin qui annunciato:

– 14 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma;

– 16 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti già acquistati restano validi anche per le nuove date. Di seguito il post Instagram con l’annuncio del cantautore, pronto a dare il via a un 2021 che lo vedrà nuovamente protagonista, a distanza di tre anni dal suo ultimo disco, Brasil:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/mariobiondiofficial