Dayane Mello nei giorni scorsi ha parlato più volte di Mario Balotelli e ha detto di provare dei forti sentimenti per lui.

“Non so spiegare il sentimento che provo per lui. Diciamo che è stata una persona importante per me, e non posso nasconderlo. Appena sento il suo nome mi batte il cuore. Se lo fanno entrare io scappo che mi vergogno”.

Il calciatore però non ha gradito e su Instagram ha scritto che vuole essere lasciato in pace. Ieri sera Alfonso Signorini ha informato Dayane (che il conduttore continua a chiamare Denis) e lei però ha ribadito di conservare un bel ricordo del suo ex. Mario Balotelli mentre andavano in onda le immagini della Mello, ha iniziato a scrivere dei tweet choc.

“Prega Dio che io non venga a trovarti dentro la casa perché arrivo con le sciabole. Enock come stai? Sai che quando uscirai vincitore, per le cavolate che stai dicendo in compagnia ti apro come un anguria. […] La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pist*le”.

I tweet hanno fatto il giro del web e Balotelli ha pen pensato di cancellarli, ma io…



Mario Balotelli e il tweet bislacco su Denis Dosio.

#gfvip Enock a Denis Dosio fallo svegliare all’africana che vive nel paese dei balocchi 🤣 — Mario Balotelli (@FinallyMario) September 18, 2020