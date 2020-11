Dopo le sorelle di Enock, anche suo fratello è corso in sua difesa. Mario Balotelli proprio mentre Signorini parlava del presunto bacio tra Selvaggia Roma e Barwuah è intervenuto su Twitter e è sbottato. Il calciatore ha detto che il suo fratellino è intoccabile e che chi sparla dovrà prendersi le proprie responsabilità fuori dalla casa del GF Vip.

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto, lui è INTOCCABILE. La vita non è al Grande Fratello Vip quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

In bocca al lupo a tutti”.

Invece di scrivere questi tweet davvero orrendi, Marione dovrebbe mettere un cero a Sevaggia, che finalmente ha animato Enock. Prima della Roma se non fosse stato per le varie sorprese che ha ricevuto non avremmo nemmeno sentito la voce del fratello di Mario Balotelli.

Non solo Mario Balotelli, anche le sorelle di Enock ci sono andate giù pesanti.

“Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me”. “Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco allora adesso io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta”.