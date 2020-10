Mario Balotelli ieri sera è stato l’ospite d’onore della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip e dopo un paio di collegamenti con Alfonso Signorini ha avuto l’opportunità di incontrare suo fratello Enock.

L’incontro fra Mario ed Enock è stato un po’ uncomfortable: il primo che ha farfugliato cose al fratello alternando una parola ogni due parolacce.

Il calciatore ha poi visto Dayane Mello (con cui ha avuto un flirt anni fa) e dopo averla salutata è intervenuto Alfonso Signorini che ha chiesto alla ragazza se le piacerebbe avere nella casa Mario come concorrente. Alla sua risposta affermativa il conduttore si è rivolto a Balotelli.

Immediata la risposta di lui:

La battuta ha gelato Dayane Mello che ha preferito non rispondere. Poco dopo però, durante la pubblicità, parlando con Stefania Orlando si è sfogata:

“Quello che ha detto Mario sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”.