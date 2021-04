Da quando è uscita dalla casa del GF Vip Dayane Mello ha sempre detto di essere single. Eppure Roberto Alessi a Ogni Mattina ha svelato che l’ex gieffina starebbe frequentando Mario Balotelli (con cui ha già avuto un flirt). Oggi dalle pagine del settimanale Chi è stata proprio la modella brasiliana a parlare di questo pettegolezzo che la vorrebbe insieme al calciatore del Monza. La Mello è stata abbastanza vaga ed ha solo detto di essere legata al fratello di Enock.

“Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita quindi perché dobbiamo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo in futuro”.