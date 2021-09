Mario Balotelli ancora protagonista indiretto del Grande Fratello Vip. Se l’anno scorso Alfonso Signorini ha messo in casa il fratello del calciatore, Enock Barwuah, questa volta nel reality c’è la sua ex fidanzata, Raffaella Fico. Già nella sua clip di presentazione la bella campana ha nominato il suo ex e non per fargli dei complimenti. La nuova gieffina ha dichiarato che Mario potrebbe essere un padre un po’ più presente.

“Posso dire di aver avuto almeno un grande amore. Quel mio compagno lo conoscete tutti. Con lui abbiamo avuto una bellissima storia. Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia Pia. E’ la gioia più grande della mia vita. Come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più! Ormai ci siamo quasi, stiamo per entrare e devo dire che c’è un nome che…sai quelle persone che le guardi e non ti stanno simpatiche”

Il fratello di Enock poco dopo le dichiarazioni della sua ex ha pubblicato una storia che non lascia molto spazio alle interpretazioni: “Però pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa**e“. In molti sono convinti che sia proprio uno sfogo legato alle parole di Raffaella.

Mi auguro soltanto che a nessuno salti in mente l’idea di invitare nuovamente Balotelli nella casa. Abbiamo già dato e non è piaciuto a nessuno.

Guarda come fanno entrare di nuovo Balotelli nella casa #gfvip pic.twitter.com/JUKtgeOvFi — Isabella Benanti (@isabenanti) September 13, 2021

Raffaella e la clip di presentazione in cui parla di Mario Balotelli.