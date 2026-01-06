Mario Agnelli nuovo commissario provinciale Lega Arezzo

Mario Agnelli, da sabato scorso nuovo Commissario provinciale della Lega, ha accettato l’incarico per gestire la fase che porterà alle elezioni amministrative di Arezzo, cercando di dare il suo contributo. Agnelli sostituisce Gianfranco Vecchi, che ha deciso di candidarsi come consigliere comunale ad Arezzo. Il nuovo commissario ha chiarito che non c’è incompatibilità tra il suo ruolo di sindaco di Castiglion Fiorentino e l’incarico nella Lega, ma che si concentrerà sull’attività politica.

Agnelli ha anche chiarito che ad oggi non è prevista la sua candidatura ad Arezzo, ma che il 31 gennaio lancerà l’inizio della campagna elettorale della Lega, a cui sono invitati tutti. Ha inoltre precisato di non essere nella Lega perBossi o Vannacci, ma per il progetto di Lega Nazionale voluto da Salvini. Agnelli ha esperienza politica trentennale e ha guidato tre elezioni amministrative a Castiglion Fiorentino, di cui è in corso l’ultima legislatura.

Il suo ruolo nella campagna elettorale sarà-guidare una difficile campagna elettorale per la Lega, senza la pretesa di dare lezioni da sindaco, ma neanche di riceverle. Agnelli continuerà a fare anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, dove ha un contratto con scadenza 2029 senza diritto di riscatto. La partita per cercare il candidato a sindaco nel centrodestra è ancora aperta e la Lega ha già in mano le redini della campagna elettorale.