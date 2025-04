Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi: Inizio del Reality e Concorrenti Svelati

Nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il 7 maggio 2025 su Canale 5, ci sarà anche Mario Adinolfi, politico e fondatore del Popolo della Famiglia. Questa sarà la sua prima partecipazione a un reality show. La conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, mentre Simona Ventura tornerà in qualità di opinionista e Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras.

Adinolfi si unisce agli altri 14 concorrenti già annunciati, portando il totale a 15. È noto per le sue posizioni conservatrici di stampo cattolico, e ha suscitato polemiche per accuse di omofobia e transfobia, rendendolo un personaggio divisivo, abituato a stimolare dibattiti.

Tra gli altri concorrenti ci sono Paolo Vallesi, l’ex tennista Camila Giorgi, l’attrice Loredana Cannata, il comico Omar Fantini, l’attore Mirko Frezza, il cantante Angelo Famao, Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ed ex concorrenti di Amici e Uomini e Donne come Nunzio Stancampiano e Teresanna Pugliese. Presente anche la modella transgender Carly Tommasini.

Veronica Gentili, al suo debutto nella conduzione di questo reality, è già un volto noto grazie al suo lavoro con Le Iene. La preparazione per l’Isola dei Famosi è in corso e l’attesa cresce per vedere come si comporteranno i concorrenti in situazioni di isolamento e competizione.