Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi: “Peso 200 kg, sono preoccupato”

Tutto è pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che debutta domani su Canale 5. I partecipanti, tra cui Mario Adinolfi, sono già in Honduras. In un’intervista a Il Giornale, Adinolfi ha rivelato di pesare 200 kg e ha espresso preoccupazioni riguardo alla propria condizione fisica in un contesto tanto impegnativo. La reazione della moglie, inizialmente scettica, è cambiata: ora è la sua principale sostenitrice insieme alle figlie. Adinolfi sottolinea che la sua partecipazione è una sfida, essendo il primo concorrente con un peso simile in un’esperienza di sopravvivenza.

Mario desidera trasmettere un messaggio di speranza a chi affronta difficoltà, citando in particolare chi si sente isolato o deriso, come una ragazza di 15 anni in una classe di liceo. Prima di partire, ha espresso il desiderio di mangiare un piatto di spaghetti alle vongole veraci preparati dalla moglie.

Adinolfi ha anche sottolineato le critiche ricevute, alcune costruttive e altre meno, riguardanti la sua immagine e le motivazioni dietro la sua partecipazione. Ha ringraziato Mediaset e Banijay per averlo scelto e ha espresso l’ambizione di diventare il “cigno nero” dell’isola, sfidando le probabilità. Ha evidenziato la volontà di introdurre elementi di novità, come la messa domenicale, e ha ringraziato chi lo sostiene, affermando che l’importante è non restare indifferenti.