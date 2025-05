Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi: ‘Non è giusto’ parlare dei limiti fisici e dei giudizi sui social

Mario Adinolfi partecipa a L’Isola dei Famosi, un reality show di Canale 5. L’ex parlamentare romano ha parlato delle sue condizioni di salute, pesando oltre 200 chili, consapevole che il suo percorso nel programma sarà estremamente impegnativo. Nel video di presentazione, ha descritto la sua partecipazione come una “sfida impossibile”, poiché non ha potuto raggiungere l’isola in elicottero a causa del suo peso, ma è stato trasportato in barca.

Adinolfi ha condiviso una riflessione ispirata alla teoria del calabrone, affermando che spesso le cose considerate impossibili possono essere realizzate. Ha riconosciuto le sue fragilità fisiche, esprimendo anche una certa paura di affrontare il mare aperto, ma ha dichiarato di avere la passione per le sfide. Il suo obiettivo è dimostrare a se stesso che le cose che sembrano irrealizzabili possono diventare possibili, sottolineando l’importanza del gusto per la vita e delle esperienze umane.

Rivolgendosi ai suoi compagni di avventura, ha detto di voler offrire il suo aiuto e motivazione, consapevole di non avere le stesse capacità fisiche degli altri naufraghi. Adinolfi ha anche accennato al giudizio severo ricevuto sui social media e ha ringraziato i suoi haters, sostenendo che la loro reazione lo ha motivato. Ha concluso esprimendo la volontà di supportare gli altri concorrenti nei momenti difficili, promettendo di ricambiare la loro gentilezza con il suo impegno e il suo sostegno morale.