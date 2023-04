Marino Giacometti fin dall’infanzia ha vissuto la vita più intima della montagna. Per lui era cosa normale andare a scuola a piedi, fare il fieno, accompagnare al pascolo le mucche, frequentare gli alpeggi. Correre in montagna era vita quotidiana, una appendice a quella alpina; di corsa in corsa, sentendo il piacere di muoversi in ambienti incontaminati, di percepire la natura sotto i piedi. E così, tra una spedizione alpinistica e l’altra, Giacometti ha imparato ad apprezzare anche le attività agonistiche, e soprattutto le maratone in alta quota. L’incrocio tra le sue grandi passioni ha fatto sì che quello che lui stesso ha chiamato “skyrunning” divenisse realtà, e dagli anni ’90 una vera e propria disciplina sportiva.

In “A ognuno il suo Everest” Marino Giacometti ci pone però un obiettivo simbolico, uno stimolo a dare il meglio di noi, nella vita quotidiana o sportiva, in base alle nostre aspirazioni e capacità. Perché gli unici limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi, ed è bello superarli e nel farlo imparare anche a essere grati delle fatiche.

In libreria da oggi, l’11 aprile.