Marine Le Pen ineleggibile, cosa ha detto al congresso della Lega

Marine Le Pen, ex presidente del Rassemblement National, ha commentato la sua recente condanna del Tribunale di Parigi, che le ha inflitto quattro anni di carcere, di cui due da scontare con braccialetto elettronico, una multa di 100.000 euro e cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Questo significa che non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Le Pen ha sottolineato che la decisione va oltre la sua persona, poiché compromette il futuro della Francia e dei suoi cittadini, che non potranno scegliere liberamente il proprio candidato.

Durante il suo intervento in videocollegamento al congresso della Lega a Firenze, ha dichiarato che l’attacco subito è violento e rappresenta una minaccia alla democrazia. Ha affermato che la sua lotta non è personale, ma collettiva, sostenendo che il popolo francese merita di avere voce e scelta nelle elezioni. In risposta alle domande di Matteo Salvini, leader della Lega, Le Pen ha annunciato che non si darà per vinta, utilizzando tutti gli strumenti giuridici disponibili per contestare la sentenza e per cercare di partecipare all’elezione presidenziale. Ha rassicurato che la loro sarà una lotta pacifica e democratica.

Salvini ha espresso la sua solidarietà verso Le Pen, chiedendo un applauso dal pubblico per sostenerla. Ha descritto la condanna come un atto di violenza e ingiustizia, sottolineando che Le Pen sta vivendo una situazione simile a quella che aveva affrontato in precedenza. Lei ha ringraziato per il sostegno e ha sottolineato la condivisione della battaglia per la democrazia.