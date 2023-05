Marina La Rosa spara a zero sui naufraghi: “Un neurone, solo ossa”

Nelle interviste e anche durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Marina La Rosa ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non farsi problemi a dire quello che pensa. Ieri sera l’ex naufraga è tornata su Twitter dopo una lunga assenza ed ha commentato la quarta puntata de L’Isola.

Marina La Rosa ha bacchettato Alessandro Cecchi Paone per la sua polemica con Ilary Blasi e la produzione, dopo l’annuncio dello scioglimento delle coppie: “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“.

L’ex gieffina poi ha commentato la forma fisica di Nathaly Caldonazzo: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“.

L’ultimo tweet della serata invece Marina l’ha dedicato al nuovo naufrago, Gian Maria Sainato: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone“.

Questa non è la prima critica di un personaggio tv per Gian Maria. La scorsa settimana anche Claudio Sona ha detto la sua su Sainato: “Lui voleva fare questo programma a tutti i costi. Anzi voleva partecipare ad un reality. In passato ha inventato tante storie anche su di me, come ad esempio dei flirt. Però mi lascia perplesso il fatto che chiamino certi personaggi in televisione“.

“Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Non c’è odio, ma nessuna simpatia e empatia. Soleil e Riccardo Fogli rappresentavano per me un’energia negativa. – ha dichiarato Marina nel 2019 a Verissimo – Con Soleil non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha vent’anni, io alla mia età, ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo. Fogli? Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace.

Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato. Sia lui che Soleil hanno usato parole sgradevoli, non c’era un confronto con loro. Auguro a tutti la felicità, perché se tutti sono felici non vengono a rompere a me.

Luca Vismara? Un amico, è importante nella vita avere qualcuno che ti capisce, perché ti fa sentire meno solo. Il nostro cinismo e sarcasmo se guardi bene è una corazza. Anche se c’è una grande differenza anagrafica, con lui c’era molta sintonia. Ancora adesso, non riuscendo ancora a dormire di notte a causa dell’adrenalina, ci scriviamo messaggi durante la notte, come quando ci trovavamo sull’isola a parlare intorno al fuoco”.