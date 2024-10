Marina Del Grosso svela se parteciperà ad Amici: “Giudici vittime del business”

Marina Del Grosso è stata una delle protagoniste della 18esima edizione di X Factor, creando scalpore durante i BootCamp. Dopo essere stata eliminata da Paola Iezzi, ha reagito con veemenza, accusando la giuria di non averla compresa. In un’intervista con Samantha Suriani per Tag24, ha lasciato intendere che potrebbe tornare presto in tv, sia per X Factor che per Amici, ma ha chiarito di dover prima riflettere su ciò che desidera realmente fare nella sua carriera musicale.

Marina ha parlato anche di Laura Fetahu, la rapper che ha preso il suo posto a X Factor per volere di Paola Iezzi. Ha ribadito che Laura era più adatta al team della giurata, affermando che il suo disappunto era legato al concetto più ampio che chi prosegue nel talent non è sempre chi merita di più. Sostiene di avere talento musicale e di meritare di proseguire nel programma. Riconosce però di avere un carattere forte che potrebbe non piacere a tutti e ha intenzione di lavorare su questo.

In merito al messaggio che ha voluto portare durante la sua partecipazione, Marina si è dichiarata orgogliosa e non si pente delle sue affermazioni. Ha anche commentato il comportamento dei giudici, affermando che tutti loro, compreso Manuel Agnelli, sembrano essere succubi del mainstream e delle dinamiche del business. Inizialmente, i giudici avevano promesso di concentrarsi sulla qualità musicale e non sull’apparenza o sul carattere degli artisti, ma secondo Marina, questa promessa non è stata rispettata.

Le sue parole riflettono una frustrazione nei confronti del sistema dei talent show, dove spesso la vera essenza artistica sembra passare in secondo piano rispetto alle esigenze commerciali. Concludendo, Marina Del Grosso si mostra determinata a trovare la sua strada nel mondo della musica, valutando se continuare a lottare all’interno dei talent o seguire un percorso diverso.