Marina Del Grosso eliminata da X Factor sbotta contro Paola Iezzi

La 18esima edizione di X Factor ha visto la conclusione dei BootCamp, con la concorrente Marina Del Grosso che è stata eliminata da Paola Iezzi. Durante le audizioni, Marina aveva già sollevato molte polemiche e, giunta a questa fase con tre sì e un no da Jake La Furia, ottiene inizialmente una sedia nella squadra di Paola grazie alla sua esibizione di “I Put A Spell On You”. Tuttavia, non dura a lungo: deve cederla a Laura Fetahu, che ha impressionato con una reinterpretazione di “Boss B*tch” di Doja Cat.

La reazione di Marina a questa decisione non è stata positiva. Richiedendo la parola, ha espresso il suo disaccordo nei confronti di Paola Iezzi, sostenendo che la qualità musicale non deve essere ridotta a un semplice spettacolo. Ha enfatizzato l’importanza della musica vera e studiata, affermando che la sua reazione derivava da una passione intensa: “Questa è la reazione di una persona che ha fame”.

D’altra parte, Paola Iezzi ha risposto in modo curato e maturo, consigliando a Marina di vedere la situazione come un’opportunità per imparare e migliorare. Le ha suggerito che una reazione costruttiva sarebbe stata più appropriata e che era fondamentale dare il massimo per le sogperformances future.

Nel backstage, la tensione ha continuato. Marina ha condiviso il suo dispiacere con Giorgia, esprimendo le sue lacrime e dicendo che “non è giusto, perché la musica ha perso di nuovo”. Questo ha messo in evidenza l’intensità emotiva che accompagna il percorso dei concorrenti in una competizione come X Factor, in cui la pressione e le aspettative possono portare a reazioni forti.

La dinamica tra Marina e Paola ha acceso dibattiti su cosa significhi realmente avere ‘qualità’ nella musica e ha messo in risalto la soggettività delle scelte artistiche in un contesto competitivo. Mentre Marina continua a lottare per la sua visione musicale, Paola deve gestire le complessità e le aspettative del suo ruolo di giudice e mentor. La competizione si preannuncia ricca di emozioni e confronti, rendendo ogni eliminazione e decisione ancora più significative.