Marina Berlusconi in Furiosa Reazione: ‘Spazzatura Mediática’

L’ultima puntata del programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci, ha suscitato una forte reazione da parte di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia di Silvio Berlusconi. La trasmissione ha messo in evidenza i presunti legami di Silvio Berlusconi con Marcello Dell’Utri, condannato per associazione mafiosa, e con Cosa Nostra. In risposta, Marina Berlusconi ha descritto il servizio come “il peggior pattume mediatico-giudiziario” e ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali.

Marina ha criticato l’inchiesta, sostenendo che fosse basata su accuse già smentite e utilizzasse materiali di episodi precedenti, nonché figure poco affidabili. Ha inoltre affermato che le accuse contro il padre siano ormai superate e archiviate da lungo tempo. In difesa di Silvio Berlusconi, ha dichiarato che il padre è sempre stato in prima linea contro la mafia e che i successi dei suoi governi in questo campo sono innegabili. Ha accusato Report di mancare di rispetto alla verità e di perpetuare un “disservizio pubblico” che danneggia non solo la reputazione di Berlusconi ma anche il diritto del pubblico a un’informazione corretta.

Particolare attenzione è stata posta sul fatto che Report ha incluso immagini del funerale di Silvio Berlusconi in modo ritenuto inopportuno, con una colonna sonora che ha suscitato ulteriore indignazione. In seguito a queste affermazioni, anche Forza Italia ha chiesto un intervento della Rai per fermare ciò che considera uno scempio.

Sigfrido Ranucci ha risposto alle accuse di Marina Berlusconi, difendendo il lavoro di Report e affermando che l’inchiesta si è basata su documenti e dichiarazioni valutati dai magistrati. Ha sottolineato come il servizio abbia avuto un grande interesse pubblico, raggiungendo oltre 1,5 milioni di telespettatori e garantendo la possibilità di replica da parte della famiglia Berlusconi e di Dell’Utri. Ranucci ha anche evidenziato che il programma ha trattato temi emersi dalle indagini in corso, cercando di informare il pubblico con rigore e onestà.