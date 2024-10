Marina Berlusconi entra in politica? La figlia del Cavaliere rivela il consiglio paterno.

Il 23 ottobre 2024, Marina Berlusconi, presidente del Gruppo Mondadori, ha partecipato all’inaugurazione di una nuova libreria a Roma, dove ha condiviso le sue opinioni sulla politica e una sua potenziale discesa in campo, rivelando un consiglio ricevuto dal padre Silvio Berlusconi. Durante l’incontro con i giornalisti, ha risposto a domande frequenti sulla sua possibile carriera politica. Marina ha affermato che suo padre le ha sconsigliato di intraprendere questa strada e ha sottolineato il suo impegno nel lavoro attuale, che trova molto gratificante.

Marina ha paragonato la sua passione per la politica all’apprezzamento per la musica, affermando che seguire la politica non implica necessariamente diventare un politico. Ha anche espresso preoccupazioni riguardo al futuro politico di suo fratello Pier Silvio, sottolineando che ogni decisione spetta a lui. Ha ben chiarito che Pier Silvio ha escluso in maniera chiara l’idea di scendere in campo.

Sebbene Marina Berlusconi abbia una storia di interventi su temi politici, ha negato di identificarsi con la sinistra, affermando di essere una liberale berlusconiana nel DNA. Ha condiviso anche i suoi pensieri sulle elezioni presidenziali statunitensi, dove il confronto sarà tra Donald Trump e Kamala Harris. Marina ha espresso dubbi riguardo a diverse dichiarazioni di Trump, in particolare sulla possibilità di un’uscita degli Stati Uniti dalla NATO e sulla sua politica dei dazi, che secondo lei minaccerebbero il libero mercato.

D’altro canto, ha espresso una buona impressione riguardo a Kamala Harris, considerandola capace e determinata durante la campagna elettorale. Nell’eventualità di dover votare oggi negli Stati Uniti, ha dichiarato di trovarsi in una situazione di grande difficoltà.

Marina Berlusconi, quindi, continua a mantenere una posizione chiaramente distaccata dalla carriera politica, preferendo concentrarsi sul suo attuale impegno professionale e su altre attività.