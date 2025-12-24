Marina Berlusconi difende Alfonso Signorini in Italia

Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, ha scritto un articolo su Chi Magazine in occasione del trentesimo compleanno del settimanale, esprimendo parole di elogio per Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. La strategia di Mediaset e Mondadori sembra essere quella di non commentare la vicenda che ha scatenato polemiche dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Marina Berlusconi ha celebrato la guida di Signorini al settimanale Chi, definendola un’epoca d’oro, e ha evidenziato come il settimanale abbia vissuto un periodo di grande successo sotto la sua direzione. Ha anche sottolineato che Signorini, nonostante abbia lasciato il timone del settimanale, conserva ancora la direzione editoriale e prende le decisioni più importanti in merito alle pubblicazioni.

La primogenita di Silvio Berlusconi ha inoltre scritto che Chi ha inventato un genere giornalistico di qualità, quello del gossip, che sa distinguere tra il racconto e l’invadenza, e che la forza del settimanale è stata quella di dare leggerezza senza cadere nella banalità e di informare senza spettacolarizzare. Alcuni hanno interpretato le sue parole come una risposta indiretta a Fabrizio Corona, in particolare quando parla di “incuriosire senza ferire” e di informare “senza spettacolarizzazione”.

Per ora, dall’universo Fininvest non ci sono state dichiarazioni sul caso che ha travolto Signorini, né di smentita né di conferma. Si attendono le prossime settimane per capire se quanto divulgato da Corona troverà conferme o se si è di fronte a una manipolazione dei fatti. Il futuro di Signorini a Mediaset e a Mondadori sarà deciso in seguito. È noto che Signorini ha un rapporto di profonda amicizia con Marina Berlusconi, che due anni fa ha confidato di volerla come testimone di nozze se si fosse sposato.