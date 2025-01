Marina Berlusconi Attacca Report e Sigfrido Ranucci: ‘Accuse di Pseudo-Giornalismo e Minacce Legali’

Il servizio di Report su Silvio Berlusconi ha suscitato forti polemiche, in particolare da parte di Marina Berlusconi, che ha criticato la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci definendola un esempio di “peggior pattume mediatico-giudiziario”. Secondo Marina, il programma ha riesumato accuse già smentite, attaccando la credibilità sia della trasmissione che dei suoi autori. Ha annunciato l’intenzione di utilizzare “tutti gli strumenti legali più idonei” per difendere la reputazione della sua famiglia e del suo padre, sottolineando che Report ha passato quasi due ore a discutere di accuse illogiche e infondate.

Marina Berlusconi ha specificato che le accuse contro suo padre sono state oggetto di archiviazioni decise dai tribunali di Palermo, Caltanissetta e Firenze, chiarendo che Silvio Berlusconi si è sempre opposto alle mafie. Ha elencato i successi del suo padre nella lotta contro la criminalità organizzata, tra cui l’implementazione delle normative sul carcere duro per i boss mafiosi e la creazione dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati.

Oltre al contenuto del servizio, Marina ha criticato anche la forma, lamentandosi dell’uso di una canzone ironica durante le immagini del funerale di Berlusconi, definendo l’operato di Report un “disservizio pubblico”. Anche Forza Italia ha espresso indignazione, sostenendo che la trasmissione avrebbe diffuso una serie di menzogne per orchestrare un attacco politico contro Silvio Berlusconi. In una nota, il partito sostiene che Report ha utilizzato notizie false e testimonianze anonime per ledere la figura del fondatore di Forza Italia.

La segreteria di Forza Italia ha chiesto un intervento da parte dei vertici della Rai per fermare quello che definisce uno “scempio” e per proteggere l’immagine di Berlusconi, considerato un importante imprenditore e politico italiano. Complessivamente, la reazione della famiglia Berlusconi e di Forza Italia evidenzia una forte difesa non solo della reputazione di Silvio Berlusconi, ma anche della narrazione storica relativa alla sua lotta contro la mafia e al suo operato politico.