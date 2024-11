Marin e Piccoli rispondono a Frendrup e Miretti

Inizio dolceamaro per Patrick Vieira sulla panchina del Genoa, che nel lunch match della 13esima giornata di Serie A pareggia 2-2 contro il Cagliari. Il Cagliari trova un punto significativo per la salvezza al minuto 88. Nel primo tempo, i sardi aprono le marcature con un rigore di Marin, ma il Genoa reagisce subito con il pareggio di Frendrup. Nella ripresa, il Genoa si porta avanti con un gol di Miretti, ma nel finale subisce la rimonta da Piccoli, che realizza il secondo rigore della giornata per il Cagliari. Entrambe le squadre terminano la partita a 11 punti in classifica.

L’esordio di Vieira è segnato da un episodio controverso. Dopo soli otto minuti, un colpo di testa di Mina viene intercettato dal braccio di Thorsby, portando all’assegnazione di un rigore per il Cagliari, trasformato da Marin per l’1-0. La reazione immediata del Genoa si materializza al 12’ con Frendrup, che segna dopo un bel inserimento in area. La partita prosegue con occasioni da entrambe le parti: Mina va vicino al gol di testa, mentre Miretti sbaglia un’ottima opportunità. Il Genoa gestisce bene il possesso, mentre il Cagliari cerca di sfruttare il contropiede, con Zappa che offre un bel pallone per Piccoli, il quale però non riesce a finalizzare.

Nella seconda metà, il ritmo di gioco cala. Miretti ha un’altra buona occasione, ma il portiere Sherri devia in angolo. Poco dopo, un errore in uscita di Leali mette in difficoltà il Genoa, ma il tentativo di Gaetano viene parato dal portiere. La punizione arriva al 59′, quando Thorsby serve Miretti che, da centro area, segna il suo primo gol con il Genoa. I padroni di casa cercano il terzo gol con Pinamonti, ma devono difendersi dall’assalto finale del Cagliari. All’88’, il Cagliari ottiene un nuovo rigore. Piccoli calcia e spiazza Leali, fissando il punteggio sul 2-2. La partita si chiude così, con entrambe le squadre che si dividono la posta in palio.