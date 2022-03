Non soltanto Esmé Bianco e Ashley Morgan Smithline, almeno altre dodici donne hanno accusato Marilyn Manson di violenze atroci e tra loro c’è anche Rachel Wood. L’attrice in un nuovo documentario targato HBO ha raccontato quello che ha subito quando stava con il Reverendo circa 13 anni fa. Anche Rachel (come altre donne) parla di patti di sangue, svastiche e torture di vario tipo.

A quanto pare Brian Warner non svestiva i panni di Marilyn Manson nemmeno tra le mura della sua villa.

Sono molto fiduciosa, ho la verità dalla mia parte e la verità verrà fuori. Quindi sì, ancora una volta, non lo sto facendo per riabilitare il mio nome, lo sto facendo per proteggere le persone. Lo sto facendo per dare l’allarme che c’è una persona pericolosa là fuori e non voglio che nessuno si avvicini a lui. E così le persone possono pensare quello che vogliono. Io devo solo lasciare che il processo legale faccia il suo corso, sono stabile come una roccia”.

Actress and activist Evan Rachel Wood says she is not scared of the lawsuit Marilyn Manson filed against her for speaking out against the musician’s alleged sexual abuse:

“I’m not doing this to clear my name, I’m doing this to protect people.” pic.twitter.com/oCS6NQQZNj

