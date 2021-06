Questo non è un bel periodo per Marilyn Manson, dopo le accuse di molestie ieri è stato arrestato per un altro motivo. I fatti risalgono dal 2019, quando il cantante è stato accusato di aver sputato e aggredito un’operatrice video. Durante un concerto nel New Hampshire il Reverendo avrebbe inveito contro la ragazza, arrivando anche a sputarle contro. Dopo il mandato di arresto Manson ieri ha deciso di consegnarsi alla Polizia.

Il suo legale ha dichiarato: “Non è un segreto, per chiunque abbia partecipato ai concerti di Marilyn Manson, che gli piace essere provocatorio sul palco, specialmente se in giro c’è una telecamera. Questa denuncia è arrivata dopo che abbiamo ricevuto richiesta di risarcimento danni da più di 35 mila dollari da un operatore video di un locale perché una piccola quantità di saliva sarebbe entrata in contatto con il suo braccio. Abbiamo chiesto prove di eventuali presunti danni, ma non abbiamo mai ricevuto risposta“.

WE ARE CHAOS is available on black ice vinyl with exclusive art print, and CD with two exclusive bonus tracks – only at Target. https://t.co/1Uu0aV1KRf pic.twitter.com/Sz74eWrZwi — Marilyn Manson (@marilynmanson) September 15, 2020

Il racconto horror dell’ex di Marilyn Manson.

“Con lui ho passato un periodo d’inferno. Posso dirvi che ama fare i patti di sangue. Una volta mi ha tagliata sulla pancia e ha bevuto tutto. Poi si è tagliato e mi ha fatto bere. Mi ha plagiata ne sono sicura.

Ha una stanza segreta con una ‘scatola enorme di vetro’ dove chiude le ragazze. Un giorno mi ha rinchiusa dentro e sono stata costretta a fare tutto lì, anche i bisogni.

Quell’uomo ha delle armi nazista. Non sta bene, ha usato su di me un coltello con la svastica. Mi ha incisa, voleva scrivermi le iniziali con questi arnesi nazisti. Mi diceva cosa spaventose come ‘sai che adesso potrei anche toglierti la vita?’”.

Yeah, but, I had to report, Marilyn Manson arrested in New Hampshire on a warrant ; one of the ‘Manson girls’ lives in New Hampshire. What’s up with that??? https://t.co/hNMX14V4Zw — Sharon Elizabeth Creamer (@Sharon671956) June 7, 2021