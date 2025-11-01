Marillion in concerto a Pompei: un evento imperdibile

I Marillion tornano in Italia per un evento esclusivo che promette di essere imperdibile per i fan della band. Si esibiranno il 25 luglio 2026 nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in occasione della terza edizione di Beats of Pompeii. Questa sarà la prima volta che la band, storica protagonista del genere progressive rock, si esibirà in questo leggendario luogo.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dal 3 novembre alle ore 14:00, attraverso ticketone.it e punti vendita autorizzati. L’evento si preannuncia come una serata di musica intensa e coinvolgente, con una scaletta studiata appositamente per l’occasione. I Marillion offriranno ai presenti una selezione dei brani più celebri del loro repertorio, promettendo sorprese e momenti emozionanti.

Nel contesto di Pompei, un luogo carico di storia, il concerto rappresenta un’opportunità unica per vivere la musica della band in un’atmosfera suggestiva. L’intero evento sarà filmato e diventerà un album ufficiale, accompagnato da un Blu-ray che raccoglierà i momenti salienti dello show, creando un’esperienza audio-visiva straordinaria.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Poltronissima Gold a € 130,00 più diritti di prevendita, Poltronissima a € 110,00 più diritti, Poltrona a € 90,00 più diritti, Gradinata Platinum Numerata a € 90,00 più diritti, e Gradinata Numerata a € 80,00 più diritti.

