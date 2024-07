Marillenknödel, come preparare i canederli di albicocca

Un guscio di morbida pasta racchiude una dolcissima albicocca nei marillenknode, i canederli dolci tipici dell’Europa centrale.

I canederli di albicocca sono dei canederli dolci tipici dell’Alto Adige, dell’Austria e di alcune zone della Repubblica Ceca. È in quest’area infatti che i frutteti sono più diffusi e permettono di preparare dei dolci deliziosi come i marillenknödel.

Costituiti da un involucro esterno a base di patate, racchiudono un’albicocca denocciolata (marillen). Vengono serviti dopo esser stati passati nel pangrattato e irrorati con burro fuso. La preparazione è piuttosto semplice e il risultato è un dolce davvero particolare. Scopriamo insieme come prepararlo con la ricetta originale che l’ha reso un Prodotto Agroalimentare Tradizionale dell’Alto Adige.

canederli di albicocca

Come preparare i canederli dolci di albicocca

Come prima cosa lessate le patate intere con la buccia finché non risulteranno tenere. I tempi variano dai 30 ai 45 minuti in base alla loro dimensione. Tagliatele quindi a metà e, ancora calde, schiacciatele con lo schiacciapatate. Quando la purea si sarà intiepidita, unite l’uovo, metà del burro, la farina e un pizzico di sale e impastate velocemente. Snocciolate le albicocche e mettete al centro una zolletta di zucchero piccola (potete dividere quelle più grandi) oppure un cucchiaino di zucchero e richiudete. Dividete l’impasto a base di patate in 16 e utilizzatelo per avvolgere una a una le albicocche. Lessatele poi in abbondante acqua salata fino a che non vengono a galla, circa 5-6 minuti. A parte mescolate il pangrattato con lo zucchero e la cannella. Scolate i canederli alle albicocche e rotolati nelle polveri, quindi distribuiteli immediatamente nei piatti e irrorateli con il burro fuso rimasto. Serviteli caldi.

Varianti

A piacere i canederli di albicocche possono essere accompagnati da una leggera salsa alla vaniglia o al cioccolato. Al posto del nocciolo poi è possibile inserire una pallina di pasta di mandorle, creando un perfetto connubio di sapori.

Una variante del piatto prevede di coprire i canederli dolci all’albicocca con un composto a base di ricotta. In questo caso vi serviranno: 250 g farina 00, 250 g ricotta, 50 g burro (morbido), 1 uovo, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaio zucchero. Impastate tutti gli ingredienti a crudo, denocciolate le albicocche mettendo al centro la zolletta di zucchero e ricopritele con il composto ottenuto. Lessateli in abbondante acqua salata poi rotolateli in una miscela composta da 5 cucchiai di pangrattato, 2 cucchiaini di cannella, 2 cucchiai di zucchero. Serviteli con 50 g di burro fuso.

Altrettanto famosi sono i canederli alle prugne, ugualmente dolci e serviti con burro fuso e cannella. L’impasto di base è lo stesso quindi potete sperimentare entrambi in un sol colpo semplicemente utilizzando 6 albicocche e 6 prugne.

Conservazione

Potete preparare i canederli in anticipo e intiepidirli al microonde appena prima di servirli. In questo caso però vi consiglio di passarli nella panatura solo appena prima di servirli così da evitare che si perda la componente croccante del piatto.